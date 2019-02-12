نصر زليتن يحرز أول 3 نقاط في دوري الدرجة الأولى 

أضاع نادي ترهونة أول ثلاث نقاط بخسارته على أرضه أمام نادي نصر زليتن الذي استطاع إحراز هدفين وحافظ على نظافة شباكه ضمن مسابقة الدوري الليبي الدرجة الأولى.

الشوط الأول رغم هيمنة واضحة من الضيوف والتحكم جيدا في نسق المباراة إلا أنه انتهى دون أي أهداف أو فرص خطيرة إذ استمات لاعبو نادي ترهونة في حماية عرينهم حتى صافرة الحكم.

الفترة الثانية شهدت انتعاش نصر زليتن الذي لم يتهاون في الاستحواذ على الكرة وسط الميدان والتوجه لمنطقة الخصم ليدك شباكه مرتين بهدفين صحيحين انتهى على إثرهما اللقاء بحصد ثلاث نقاط ثمينة للضيوف.

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