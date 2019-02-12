وديا .. الأهلي بنغازي يتعادل مع الأنصار

تعادل فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم مع فريق الأنصار من البيضاء دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب النادي بمنطقة قاريونس.

وأشرك مدرب الأهلي بنغازي في هذه المباراة اللاعب أحمد الحاسي الموقوف بقرار من قبل اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة فريقه السابق الهلال أمام الاتحاد في مباراة نهائي كأس ليبيا الموسم الماضي.

وحقق الأهلي بنغازي نتيجة الفوز في مباراته الماضية التي جمعته بنظيره نجوم إجدبيا بملعب البيضاء بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي تعاقد إدارة النادي مع المدرب الجزائري رشيد بلحوت ليشرف على حظوظ الفريق خلفا للمصري محمد عودة الذي رحل بعد عدم رضاه على السياسة الإدارية للنادي حسب تصريحاته لبعض وسائل الإعلام.

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