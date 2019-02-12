المسابقات تقرر إعادة مباراة النصر والتعاون

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إعادة مباراة النصر وضيفه التعاون في الجولة السادسة من الدوري الممتاز غدا الإربعاء على أرضية ملعب بنينا الذي سيفتتح مجددا بحلته الجديدة بعد فترة الصيانة.

وجاء قرار إعادة المباراة بعد عدم بدايتها نظرا لاحتجاج إدارة نادي التعاون على تواجد عدد من جمهور نادي النصر داخل المدرجات وهو ما دعى حكم اللقاء إلى إيقافها وإحالة ملفها إلى مراقب اللقاء الذي بدوره قدم تقريره للجنة المسابقات لتقام غدا بنفس الملعب وبطاقم التحكيم ذاته.

وكانت آخر مواجهة رسمية جمعت النصر بنظيره التعاون عام 2016 واستطاع النصر التفوق بهدفين دون رد.

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