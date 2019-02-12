تشلسي يقدم للميلان عرضا مغريا

ذكرت صحيفة “كوريري ديلو” سبورت الإيطالية خبرا يشير لرغبة تشلسي إلى إجراء صفقة تبادلية مع ميلان تقضي بحصول الفريق اللندني على خدمات متوسط ميدان الروسنيري الإيفواري فرانك كيسي مقابل انضمام الفرنسي تيموي باكايوكو بصفة دائمة للميلان.

وعزز باكايوكو صفوف ميلان الصيف الماضي قادما من تشلسي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 5 ملايين يورو على أن يتم بيعه مقابل 35 مليون يورو حال قرر ميلان شراء عقده.

وأشارت بعض الأخبار المقربة من الإدارة الفنية للميلان إن المدير الرياضي للنادي ليوناردو ينوي بيع كيسي لكن غاتوزو رفض خروجه في هذا التوقيت نظرا لحاجة الفريق لخدماته وتطوره بشكل دائم في خط وسط الفريق.

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