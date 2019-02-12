مدرب جزائري يصل ليبيا لتدريب الأهلي بنغازي

وصل المدرب الجزائري رشيد بلحوت إلى مدينة بنغازي وذلك قبل استلام مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي بنغازي.

وأشرف المدرب الجزائري على تدريب العديد من الفرق الجزائري أبرزها شبيبة القبائل ووفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد عنابة وعدد من الفرق الجزائرية الأخرى.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر موقع فيسبوك بأن المدرب بلحوت سيستلم مهام تدريب الفريق الأول عقب مغادرة المدرب المصري محمد عودة وذلك بعدما ترك الفريق بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بخسارته أمام نصر حسين داي الجزائري في دور الـ32 مكرر .

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