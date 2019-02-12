لجنة المسابقات: غدا الأربعاء موعد لمباراة النصر والتعاون

أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرارها بخصوص إقامة مباراة النصر والتعاون يوم غد الأربعاء على ملعب شهداء بنينا على تمام الساعه 3:30 مساء.

وأوضحت لجنة المسابقات أن قرار إقامة المباراة جاء بعد الاطلاع على تقرير الحكم، موضحة أن المباراة ستقام من دون حضور الجمهور وبنفس طاقم التحكيم السابق.

وكان التعاون قد رفض اللعب يوم أمس الإثنين أمام النصر في مباراة مؤجلة في ملعب شهداء بنينا لاعتراضه على حضور جماهير من النصر، ودخل النصر وطاقم التحكيم للملعب وأطلق بعدها حكم المباراة صافرةًنهاية المباراة.

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