يوفي يغازل “صلاح” وهذا رأي كريستيانو 

أعلنت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن نادي يوفي الإيطالي يريد خدمات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في خطوة من القائمين على البيانكونيري لوضعه تحت تصرف أليغري واحد من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وأكدت نفس المصادر أن نجم السيدة العجوز كريستيانو رونالدو أعطى موافقته على هذا الانتقال.

البطل الفرعوني التحق بليفربول قادما من روما في صفقة قدرت بـ34.3 مليون جنيه إسترليني وفي موسم ونصف مع الريدز توصل لتسجيل 64 هدفا والعام الماضي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي غادره صلاح بعد إبة ألمت به.

وأكدت الصحيفة أن لا أحد يشكك في موهبة اللاعب غير العادية لكن أحدا لم ينتظر المردود الذي ظهر به الموسم الماضي أفضل هداف في البريمييرليغ بـ 32 هدفا وإحراز 10 أهداف في دوري الأبطال من أصل 13 مباراة.

أرقام مبهرة للمصري خولت له الظفر بلقب لاعب العام وها هو الآن يؤكد مستواه بتسجيل 17 هدفا في البريميرليغ إلى الآن صاعدا بفريقه لقمة الترتيب.

حلول محمد صلاح في السيدة العجوز سيؤدي لبيع ديبالا ودوغلاس كوستا خاصة أن الإشاعت تتحدث عن بيع رقم 10 لريال مدريد بعد أن خف أداؤه داخل أسوار الفريق الإيطالي

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