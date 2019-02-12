ريال مدريد يعلن عن “أفضل مُهاجِم” في العالم

218TV|خاص

قال فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إن ناديه لا يبحث عن “قنّاص” لخط هجوم النادي الملكي، معتبرا أن فريقه في وضعه الحالي يمتلك ما أسماه “أفضل مُهاجِم في العالم”، كاشفا عن أن هذا اللاعب هو مُهاجِم نادي ريال مدريد اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، متسائلا عما إذا كان هنالك لاعب أفضل منه حول العالم في السنوات الأخيرة، مستبعدا خططا لدى النادي للبحث عن بديل لبنزيمة الذي تأثر مستواه كثيرا بين صعود وهبوط خلال السنوات القليلة الماضية من دون تفسيرات واضحة.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن تصريح بيريز قد يكون موجها إلى أندية دولية عدة، لكن عبر إشارات ضمنية وتلميحات، فيما تساءلت وسائل إعلام إسبانية، ما إذا كان بنزيمة فعلا هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وأفضل من مواهب كروية عالمية تمتلكها أندية إسبانية وإيطالية وفرنسية وإنجليزية، علما أن تصريحات بيريز لم تتوقف عند بنزيمة، بل اعتبر أن النادي الملكي أيضا هو الأفضل في العالم، معتبرا أن ألقاب ريال مدريد طيلة السنوات الماضية تؤكد أنه الأفضل في العالم.

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