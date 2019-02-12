باني لـ218: نتابع المحترفين.. وجاهزون لمباراة جنوب أفريقيا

أوضح مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني أبوبكر باني في تصريحات خاصة لـ218 أنه يعمل والطاقم الفني المصاحب له على متابعة المحترفين الليبيين في الخارج والاستعانة بهم في المرحلة القادمة حيث ستكون لهم الأولوية نظرا لجهازيتهم الكاملة..

وأضاف باني” الهدف من تجمع اللاعبين المحليين في تونس هو تجنب المفاجآت التي قد تصاحب تغيب بعض الأسماء المحلية لاسيما وأن جميعهم الآن ينشطون في مراحل هامة في الدوريات التي يشاركون فيها ما يعني تعرض بعض الأسماء للإصابة أو عدم الجاهزية؛ ما يجعلنا نعمل على تهيئة اللاعب المحلي ليكون جاهزا لهذا الحدث الهام..

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