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باني لـ218: نتابع المحترفين.. وجاهزون لمباراة جنوب أفريقيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني أبوبكر باني في تصريحات خاصة لـ218 أنه يعمل والطاقم الفني المصاحب له على متابعة المحترفين الليبيين في الخارج والاستعانة بهم في المرحلة القادمة حيث ستكون لهم الأولوية نظرا لجهازيتهم الكاملة..

وأضاف باني” الهدف من تجمع اللاعبين المحليين في تونس هو تجنب المفاجآت التي قد تصاحب تغيب بعض الأسماء المحلية لاسيما وأن جميعهم الآن ينشطون في مراحل هامة في الدوريات التي يشاركون فيها ما يعني تعرض بعض الأسماء للإصابة أو عدم الجاهزية؛ ما يجعلنا نعمل على تهيئة اللاعب المحلي ليكون جاهزا لهذا الحدث الهام..

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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