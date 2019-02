المتوسط:

ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة دوري الاشبال، والتي أقيمت صباح اليوم بملعب المهدي السوكني، فاز فريق الاتحاد لكرة القدم لفئة الاشبال على فريق مدرسة غريان بنتيجة اربعة اهداف مقابل صفر.

ليواصل سلسلة الانتصارات بقيادة المدرب كيني باستليوس ومساعده محمد الحمروني.

