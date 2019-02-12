الأخضر يهزم شباب الجبل ويواصل إعتلاء صدارة مجموعته

أخبار ليبيا 24 – خاص

عزز فريق الأخضر، اليوم الثلاثاء، صدارته للمجموعة الأولى بفوز هام ومثير على حساب منافسه شباب الجبل بنتيجة (2-1)، على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة البيضاء، لحساب الجولة السابعة من الدوري الليبي .

أهداف المباراة، جاءت في الشوط الثاني، وبدأت بهدف حسن ماتا بعد كرة قوية سكنت مرمى شباب الجبل في الدقيقة 72، وأضاف المهاجم البديل علي امادو هدف ثاني للأخضر براسية في الدقيقة 78، وقلص المدافع انيس سالم الفارق لشباب الجبل في الدقيقة الثانية وهو أول هدف يدخل شباك الأخضر هذا الموسم .

وانتهى شوط المباراة الأول، سلبياً، ورغم السيطرة الميدانية للأخضر، إلا أنه لم يترجم سيطرته إلى أهداف.

وعكس الشوط الأول، جاء الشوط الثاني مغايراً، وشهد إثارة كبيرة وندية، وخلق الفريقين عديد الفرص خاصة الأخضر الذي قدم أداء ممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الأخضر، رصيده إلى 17 نقطة في الترتيب الأول للمجموعة الأولى، بينما توقف رصيد شباب الجبل عند 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.

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