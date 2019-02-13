الأخضر يواصل الصدارة بفوز صعب على شباب الجبل

الأخضر بدون أي خسارة يواصل هيمنته وصدارته للمجموعة الأولى في الدوري الممتاز.

يوم أمس اتجهت الأنظار صوب ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء لمتابعة ديربي الجبل الأخضر بين شباب الجبل والأخضر

قمة الجولة السابعة من الممتاز، دخل الفريقان المباراة وشباب الجبل كانت عيونه على خطف الصدارة من الأخضر والأخير كان يسعى لتأكيد صدارة بدأها منذ الجولة الأولى هذا الموسم.

الأخضر كان أخطر وهجماته جاءت نتائجها عن طريق حسن ماتا بتسديدة قوية افتتح من خلالها النتيجة لتتواصل بعدها الهجمات الخضراوية التي أنتجت هدفا ثانيا جاء بإمضاء علي امادو.

شباب الجبل لم يستسلم ولم يرفع لاعبوه الراية البيضاء وكانت نتاج هجماتهم أول هدف تستقبله شباك الأخضر منذ انطلاق الممتاز عن طريق ابن النادي أنيس سالم صاحب الـ37 عاما الذي يمثل اليوم ألوان شباب الجبل، الأخير حاول تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى.

ليحسم الأخضر نقاط الديربي وينفرد بالصدارة برصيد 17 نقطة بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند 12 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية