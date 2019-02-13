الوحدة يتجاوز رفيق بهدف نظيف في الدوري الممتاز

عاد الوحدة بفوز ثمين على حساب ضيفه رفيق لحساب الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

على أرضية ملعب صرمان بدأ أصحاب الأرض بتهديد مرمى الضيوف مبكرا ليأتي بعدها رد الوحدة بهجمات خجولة، ولكن الدقيقة الخامسة كانت نقطة التحول بعدما استغل لاعبو الوحدة خطأ دفاعيا لرفيق سجّل على إثره هدف المباراة الوحيد، إذ لم يفلح بعدها أبناء صرمان في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بهدف نظيف وليرفع رصيده للنقطة الـ11، بينما تجمد رصيد رفيق عند النقطة الرابعة.

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