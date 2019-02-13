الأهلي المصري يتعثر والترجي يقترب من دور الـ8

انطلقت مساء اأمس الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا حالها كحال سابقاتها لم تخلُ من المفاجآت ولعلّ أبرزها تعثر الأهلي المصري أكثر الأندية تتويجا بهذه البطولة أمام سيمبا بهدف دون رد رغم أن الأهلي تجاوز سيمبا في الجولة الماضية بخماسية نظيفة.

أما بطل أفريقيا الترجي الرياضي التونسي فيبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو الدور الربع النهائي بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثنائية البدري والجويني في ملعب المنزه كانت كفيلة بكسر عقدة اورلاندو بعد ثلاث مواجهات انتهت بثلاثة تعادلات.

في الجولة الرابعة جميع الأنظار توجهت نحو ملعب رادس في العاصمة التونسية لمتابعة لقاء النادي الأفريقي وضيفه مازيمبي الكونغولي خاصة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأفريقي بثمانية أهداف دون رد في مباراة الذهاب، لكن أبناء باب الجديد أنهوا موقعة رادس بأخف الأضرار بعد أن انتهت بالتعادل السلبي.

إذا الإثاراة دائما حاضرة في البطولة الأقوى أفريقيا، والأكثر جاهزية هو من سيتوج بطلا لها شهر مايو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية