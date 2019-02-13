الأخضر يحقق فوزه الخامس ويتصدر مجموعته في الدوري الممتاز

حقق فريق الأخضر الفوز على ضيفه فريق شباب الجبل بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم في المباراة التي احتضنها ملعب شيخ الشهداء في البيضاء.

الأخضر بفوزه الخامس يضيف النقطة الـ17 إلى رصيده لينفرد بصدارة المجموعة الأولى ويوسع الفارق مع أقرب الملاحقين فريق الصداقة إلى أربع نقاط، بينما بقي فريق شباب الجبل بنفس رصيده السابق بـ12 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى في المجموعة الثانية فاز الوحدة على مستضيفه رفيق بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت في ملعب صرمان.

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