مباريات واعدة سهرة الأربعاء من دوري الأبطال

في سهرة الأربعاء يرحل حامل اللقب ريال مدريد إلى هولندا لملاقة إياكس امستردام ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الفريق المدريدي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد عودة الاستقرار للفريق وتحقيقه سلسلة من النتائج الإيجابية محليا مع مدربه الأرجنتيني سينتياغو سولاري.

فيما تبدو مهمة أصحاب الأرض صعبة ويحاول إياكس امستردام خلق المفاجأة والمراهنة على عودة الدولي المصاب دي ليخت وتألق لاعب وسطه المنتقل حديثا لبرشلونة دي يونغ.

وعلى ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يستضيف توتنهام منافسه بروسيا دورتموند البرتغالي في ذهاب ثمن النهائي في مباراة تبدو متكافئة لتقارب مستوى الفريقين.

وسيحاول توتنهام تحقيق نتيجة إيجابية تسهل له مهمته في مباراة الإياب بعد ثلاثة أسابيع متسلحا بنتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي، فيما سيحاول بروسيا دورتموند تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب ويمبلي تضمن له التواجد في دوري الثمانية بعد غيابه عنه في آخر النسخ.

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