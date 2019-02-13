أبرز مباريات اليوم.. ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أمستردام

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الشيقة في مختلف ملاعب العالم، وأبرزها مباراتان ضمن دوري أبطال أوروبا، وأخرى ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في العاصمة الهولندية أمستردام، الذي سيكون مسرحا لمواجهة فريقها أياكس وضيفه ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

كما سيحتضن ستاد “برج العرب” في محافظة الإسكندرية، مباراة هامة بين الزمالك المصري وضيفه نصر حسين داي الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفيما يلي أهم مباريات اليوم:

دوري أبطال أوروبا، الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

أياكس أمستردام – هولندا – ريال مدريد – أسبانيا

أبرز مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية:

نكانا (زامبيا) – الهلال (السودان)، الساعة (16:00)

الرجاء الرياضي (المغرب) – أوثو دويو (الكونغو)، الساعة (19:00)

ساليتاس (بوركينا فاسو) – النجم الساحلي (تونس)، الساعة (19:00)

نهضة بركان (المغرب) – حسنية أكادير (المغرب)، الساعة (22:00)

الصفاقسي (تونس) – إينوجو رينجرز (نيجيريا)، الساعة (22:00)

الزمالك (مصر) – نصر حسين داي (الجزائر)، الساعة (22:00)

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم:

كان – نانت، الساعة (21:30)

بطولة الدوحة للتنس (سيدات):

آنا بلينكوفا (روسيا) – باربارا ستريتسوفا (التشيك)

إيلينا سفيتولينا (أوكرانيا) – إيلينا أوستابينكو (لاتفيا)

المصدر: RT

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