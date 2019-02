تمكن مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي من معادلة أرقام مواطنه زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث سجل مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر للتشامبيونز ليغ.

كما رفع مبابي، البالغ من العمر 20 عاماً، رصيده إلى 14 هدفاً، حتى الآن، في دوري أبطال أوروبا، أحرزها خلال 24 مباراة فقط، معادلاً بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي سجل 14 هدفاً في مسيرته الكروية الرائعة، ولكنه احتاج إلى 80 مباراة ليصل إلى هذا الرقم.

هذا وتساوى المهاجم الفرنسي الشاب، بعدد أهدافه في التشامبيونز ليغ، مع أساطير مثل: الظاهرة رونالدو والهداف التاريخي لكأس العالم، الألماني ميروسلاف كلوزه، والبرازيلي أدريانو، والإسباني دافيد فيا.

The post مبابي يسير على خُطى الكبار ويُعادل أرقام قياسية لزيدان ورونالدو وكلوزه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا