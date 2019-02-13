الأنوار يعزز صفوفه بثلاث انتدابات لإنقاذ موقفه الصعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدمت إدارة نادي الأنوار، أمس الثلاثاء، رسميًا على ندب الثنائي لاعب الوسط المالي “علي جيندو”، والمهاجم “دامبي كمارا” وذلك لتعزيز صفوف فريقها الأول لكرة القدم في مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسبق للاعب “علي جيندو” اللعب مع نادي ريال باماكو المالي، فيما لعب “دامي كمارا” مع شبيبة القيروان التونسي في الموسم الماضي.

وعززت إدارة الأنوار، صفوفها باللاعب “وليد احبيش”، القادم من فريق الاتحاد المصراتي.

ويلعب احبيش في مركز الارتكاز وبدا اللعب مع ناشئي الأهلي بنغازي وتدرج إلى أن وصل للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الهلال ليقدم معه مواسم مميزه، ومنه انتقل إلى الاتحاد المصراتي.

وتسعى إدارة نادي الأنوار بهذه الانتدابات، إلى تدارك وضعية الفريق الصعبة حيث يتذيل المجموعة الأولى من دون أي نقطة من 7 مباريات.

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