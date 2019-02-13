اتحاد كرة القدم الجنوب أفريقي: الليبيون يمارسون علينا ألعابا نفسية

بقي مدير منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بارني كوجان عالقا في جواهنزبورغ عاجزا عن تحديد وجهته القادمة التي من المفترض أن يسافر اليها لتحضير المواجهة المرتقبة بين منتخبهم ومنتخبنا الوطني ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا مصر 2019 حسب مقال كُتب في صحيفة ساندي وورد الجنوب أفريقية.

كوجان من المفترض أن يسافر إلى جنوب أفريقيا لتفقد جميع التجهيزات، لكن الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم لم يعلم بعد أين سيلعب اللقاء الحاسم المرتقب في تونس أم في مصر، ولم يحدد التاريخ بعد؛ لأن منتخب الفرسان لم يعلنه حسب ما صدر عن مسؤولي الاتصالات في إدارة المنتخب الجنوب الأفريقي، لكن المعلومة الوحيدة التي لديهم هي الفترة ما بين 22 إلى 24 مارس.

وفي تصريح للصحيفة قال مسؤولو الاتصال في اتحاد البافانا إن مدير الفريق كوجانا يجب أن يتنقل لمكان المباراة وتأمين النقل والسكن ومكان التدريب لمجموعتهم.

السؤال هنا: أين سنسافر إلى مصر أم تونس؟ نحن لا نعلم الوجهة، وهذا له تأثير كبير على تحضيرنا للمباراة” حسب قولهم

وقالت الصحيفة إن الليبيين يمارسون ضغوطا نفسية عليهم مما أدى إلى تذبذب مدير الفريق كوجانا ولم يقوموا إلى الآن بتجهيز مباراتهم الحاسمة.

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