إنتر ميلانو يحرم نجمه من شارة القيادة

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي سحب شارة قيادة الفريق الأول من مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي وتكليف الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش بها بداية من صباح اليوم.

وأوضح الإنتر بأن حارسه هندانوفيتش سيكون القائد الجديد للنيراتزوري بدلاً عن إيكاردي اعتباراً من المباراة المقبلة للفريق أمام رابيد فيينا النمساوي ضمن ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن المماطلة في تمديد العقد أحد أسباب سحب قيادة الانتر من هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ولم يتوصل إنتر ميلانو إلى غاية الآن لاتفاق مع ماورو إيكاردي حول تجديد عقده مع النادي، حيث أشارت تقارير صحفية مقربة من الفريق الإيطالي إلى عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديدهما العقد.

ومن المتوقع أن صاحب الـ25 عاماً قد رفض تمديد عقده مع النيراتزوري لمدة طويلة وبراتب كبير وسيكون تغيير شارة قيادة الفريق الأول للإنتر أول مؤشرات انتقال اللاعب عن النادي بداية من الصيف المقبل.

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