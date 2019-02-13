دورتموند يخطط لخطف موهبة فرنسية

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن بروسيا دورتموند الألماني قدم عرضاً للتعاقد رسمياً مع مهاجم نيس الفرنسي آلان سانت ماكسيمين .

وقدم النادي الألماني عرضاً لضم لاعب نيس الفرنسي حيث أوضحت مصادر مقربة من النادي بأن العرض وصل إلى 25 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب والمطلوب من عدة أندية أوروبية كبيرة.

وكان ميلان الإيطالي قد تواصل مع وكيل أعمال اللاعب بعدما أفادت تقارير صحفية إيطالية عزم إدارة الروسونيري الاجتماع بمسؤولي الفريق الفرنسي ليكون أولى صفقات الفريق اللمباردي للموسم المقبل.

وكان نيس الفرنسي قد حدد شروط تخليه عن المهاجم الشاب، حيث طلب 30 مليون يورو حيث يقترب دورتموند من استقدام اللاعب بتوصية من المدرب السويسري لوسيان فافر والذي درب اللاعب صاحب الواحد والعشرين عاماً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية