صدام مرتقب بين الأهلي طرابلس والمدينة

يستضيف الأهلي طرابلس جاره المدينة في قمة مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية على أرضية ملعب طرابلس في واحدة من أبرز المواجهات التي سيكون صداها واضحا في كافة أرجاء طرابلس.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه التونسي طارق ثابت للعودة بثبات إلى مقدمة ترتيب المجموعة. وفوزه الأخير على الشط مكنه من الاقتراب خطوة نحو الصدارة إذ تفصله ست نقاط عن صدارة الترتيب، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن المدينة.

ويعد لقاء الأبرز بين الفريقين فمواجهة الأهلي طرابلس والمدينة تعتبر واحدة من ديربيات العاصمة طرابلس

من جهة أخرى يسعى المدينة صاحب المرتبة الثالثة باثنتي عشرة نقطة للاقتراب أكثر من الاتحاد والسويحلي وتضييق الخناق عليهم.

وسيعول الحواتة بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني على تألق المعتصم أبو شناف في الجولات الأخيرة إضافة إلى المدافع حسام العباني من أجل حصد النقاط الثلاث أمام رفقاء طقطق وصالح الطاهر .

وسيتسلح الفريقان بالأسماء المتألقة هذا الموسم في المواجهة منتظرة قبل توقف الدوري الممتاز الأسبوع المقبل لتحضيرات المنتخب الوطني.

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