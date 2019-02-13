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صدام مرتقب بين الأهلي طرابلس والمدينة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف الأهلي طرابلس جاره المدينة في قمة مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية على أرضية ملعب طرابلس في واحدة من أبرز المواجهات التي سيكون صداها واضحا في كافة أرجاء طرابلس.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه التونسي طارق ثابت للعودة بثبات إلى مقدمة ترتيب المجموعة. وفوزه الأخير على الشط مكنه من الاقتراب خطوة نحو الصدارة إذ تفصله ست نقاط عن صدارة الترتيب، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن المدينة.

ويعد لقاء الأبرز بين الفريقين فمواجهة الأهلي طرابلس والمدينة تعتبر واحدة من ديربيات العاصمة طرابلس

من جهة أخرى يسعى المدينة صاحب المرتبة الثالثة باثنتي عشرة نقطة للاقتراب أكثر من الاتحاد والسويحلي وتضييق الخناق عليهم.

وسيعول الحواتة بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني على تألق المعتصم أبو شناف في الجولات الأخيرة إضافة إلى المدافع حسام العباني من أجل حصد النقاط الثلاث أمام رفقاء طقطق وصالح الطاهر .

وسيتسلح الفريقان بالأسماء المتألقة هذا الموسم في المواجهة منتظرة قبل توقف الدوري الممتاز الأسبوع المقبل لتحضيرات المنتخب الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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