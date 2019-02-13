ديربي “أبو سليم” ينتهي بالتعادل

تعادل فريق أبو سليم ومنافسه المحلة بدون أهداف ضمن مباريات الأسبوع السابع لفرق المجموعة الثانية في ديربي أبوسليم والذي يلعب للمرة الأولى في الدوري الممتاز.

وحاول الفريقان الوصول للشباك في الشوط الأول لكن دون جدوى، فيما اقترب أبو سليم من خطف هدف الفوز في الشوط الثاني عدة مرات لكن المباراة آلت إلى نتيجة التعادل السلبي.

ليرفع أبو سليم رصيده للنقطة العاشرة متساوياً مع الأهلي طرابلس والذي سيواجه المدينة مساء الخميس، في حين قفز المحلة للمرتبة الحادية عشرة برصيد أربع نقاط مسجلاً تعادله الرابع في المنافسات.

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