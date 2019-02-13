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نابولي يساند قائده المصاب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساند نادي نابولي الإيطالي لاعبه وقائد الفريق الإسباني راؤول ألبيول وذلك بعدما خضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في ركبته اليسرى

وأوضح نابولي في حسابه عبر موقع تويتر بأن النادي ينتظر عودة اللاعب ألبيول في الملعب بعد الإصابة التي لازمته الفترة الماضية حيث كتب “ننتظرك قريباً داخل الملعب يا ألبيول” .

وكان المدافع الإسباني قد خضع لعملية جراحية مساء الثلاثاء لتنظيف وتر الركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب لعدة أشهر عن الملاعب .

وخاض ألبيول صاحب الـ33 عاماً مع نابولي 232 مباراة وتوج معه ببطولة كأس إيطاليا عام 2014 حيث يلعب مع الفريق الإيطالي منذ العام ألفين وثلاثة عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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