نابولي يساند قائده المصاب

ساند نادي نابولي الإيطالي لاعبه وقائد الفريق الإسباني راؤول ألبيول وذلك بعدما خضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في ركبته اليسرى

وأوضح نابولي في حسابه عبر موقع تويتر بأن النادي ينتظر عودة اللاعب ألبيول في الملعب بعد الإصابة التي لازمته الفترة الماضية حيث كتب “ننتظرك قريباً داخل الملعب يا ألبيول” .

وكان المدافع الإسباني قد خضع لعملية جراحية مساء الثلاثاء لتنظيف وتر الركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب لعدة أشهر عن الملاعب .

وخاض ألبيول صاحب الـ33 عاماً مع نابولي 232 مباراة وتوج معه ببطولة كأس إيطاليا عام 2014 حيث يلعب مع الفريق الإيطالي منذ العام ألفين وثلاثة عشر .

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