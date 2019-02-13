“أزمة قيادة” في ميلان تُقرّب إيكاردو من “الملكي”

218TV|خاص

أفردت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الرياضية تقريراً مثيراً قالت فيه إن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لم يعد قائداً في الملعب أثناء مباريات نادي إنتر ميلان الإيطالي، وأن المهمة قد نُقِلت إلى حارس مرمى الفريق الإيطالي سامير هاندانوفيتش، وهو قرار يشير ضمنا بحسب الصحيفة الإيطالية إلى أن إيكاردي قد يُسرّع من خطواته صوب الدوري الإسباني لكرة القدم “ليغا”، وتحديدا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يحاول بالمقابل “سد الفراغ” الذي تركه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب ليوفنتوس الإيطالي حالياً.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن إدارة ميلان قد “انتقدت وتوجست” المماطلة التي بدأها إيكاردي في تجديد عقده مع النادي الإيطالي، إضافة إلى التلميح المستمر من جانب زوجة إيكاردي ومديرة أعماله واندا نارا، بأن المقابل المالي لإيكاردي ليس منصفاً، وهو أمر أشعر مسؤولي ميلان ب”الخطر والتوجس”، علما أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً ووُضِع منذ أشهر عدة تحت مجهر أندية أوروبية عدة تريد شراء خدماته من النادي الإيطالي فور انتهاء عقده في شهر يونيو المقبل، لكن يبدو أن ريال مدريد أقربهم.

وتفحص أندية أوروبية عدة، ومن بينها ريال مدريد جدية وصدقية التقارير التي تتحدث عن “خضوع تام” من إيكاردي لزوجته واندا ناراً، وتسريبات تقول إنها تتحكم ب”رأيه وقراره”، وهو ما قد يُوقِع الأندية الكبرى في صدام مبكر مع اللاعب الذي أظهر خلال المرحلة الماضية مواهب احترافية أهّلته ليكون على رادار أندية عالمية شهيرة.

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