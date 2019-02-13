“شياطين” مانشستر يونايتد.. تستنفر تلفزيون إيران

218TV|خاص

فوجئ عشاق كرة القدم في إيران، وتحديدا أنصار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس ب”شعار مختلف” ل”المان يونايتد” الذي ظهر خلف مذيع رياضي إيراني أثناء استديو تحليلي لمباراته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لاحظ المتابعون لشاشة التلفزيون الإيراني إن “رسم الشيطان” في شعار النادي الإنجليزي قد اختفى وظهرت بدلاً منه “ثلاث خطوط صفراء صغيرة” الأمر الذي استهجان عُشّاق الساحرة المستديرة.

وسرعان ما انتشر “الشعار الجديد” للنادي الإنجليزي الذي أنتجته إيران حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار سخرية كبيرة، وغضبا واسعا بين أنصار النادي الإنجليزي العريق، إذ تُحرّم إيران كل الرسومات التي تثير حساسيات دينية، فيما يقول نشطاء إن التلفزيون الإيراني يستنفر عادة أثناء نشر الشعارات الخاصة بالأندية الدولية، إذ سرعان ما يتعمد فنيون بإيعازات عليا من العبث بشعارات تلك الأندية قبل إظهارها على الشاشة، خصوصا تلك التي يعتبرها رجال دين “خادشة للحياء العام”.

ولكرة القدم، والمباريات الدولية شهرة واسعة في الداخل الإيراني، إذ إنه رغم أجواء الانغلاق والتشدد الديني، إلا أن الإيرانيين من الجنسين يظهرون حفاوتهم الكبيرة بأندية كرة القدم العالمية، والنجوم العالميين، في ما يبدو أنه تحدٍ للمؤسسة الدينية النافذة في المدن الإيرانية، والتي توجه غالبا دعواتها وتحذيراتها من تجميد نجوم الرياضة العالميين، ونشر صورهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية