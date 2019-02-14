الكردي يعتذر عن البقاء مع نجوم إجدابيا

قدم الجزائري “مجدي الكردي” اعتذاره لإدارة وجماهير نادي نجوم أجدابيا عن عدم قدرته على الاستمرار مع أبناء السفينة الزرقاء وذلك لأسباب صحية.

وقال الكردي في رسالة بالخصوص قام بنشرها على صفحته بموقع (فيسبوك) بأنه يشكر كل من سانده وآمن بقدرة شباب هذا النادي كما تقدم بالشكر لجمهور النجوم ولإدارة النادي على دعمهم ومساندتهم له ولفريقه طيلة الفترة التي قضاها داخل أسواره.

يذكر أن المدرب الجزائري قد نجح هذا الموسم في قيادة فريق نجوم أجدابيا لتحقيق نتائج إيجابية بالدوري الممتاز وجعله منافساً على المراكز المتقدمة بعدما كان في الموسم الماضي يُصارع من أجل البقاء.

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