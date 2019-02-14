النصر زليتن يفوز على أساريا بهدفين

في الأسبوع الثاني من الدرجة الأولى حقق فريق النصر زليتن نتيجة الفوز على حساب أساريا من الزاوية بهدفين دون مقابل.

وجاء الهدف الأول للنصر عن طريق عبدالرحمن الأجنف بينما أضاف عبدالواحد عبدالنبي الهدف الثاني.

واستطاع النصر السيطرة على اللقاء خاصة في الشوط الثاني ليضيف بهذا الفوز انتصاره الثاني بعد فوزه الأول في الجولة الأولى على فريق ترهونة ليصبح رصيده ست نقاط من مباراتين.

ويأمل فريق النصر زليتن الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل من خلال النتائج التي يحققها الفريق مع بداية الموسم وتدعيم صفوفه بالعديد من الأسماء الجديدة الطامحة لتحقيق رغبة الجمهور.

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