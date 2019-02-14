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الأمريكي تايلر يبدأ تدريباته مع سلة النصر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ اللاعب الأمريكي مايكل تايلر تدريباته مع النصر بعد وصوله منذ أيام إلى مدينة بنغازي بعد تجربة أخيرة خاضها مع هومنتن اللبناني.

وبحسب المدرب المصري أمير إبراهيم فإن اللاعب الأمريكي تايلر يعد أفضل لاعب محترف دخل إلى ليبيا على مر التاريخ.

وسيواجه النصر الشباب العربي في ربع نهائي كأس ليبيا على أن يواجه الفريق بعدها الأهلي طرابلس في نصف النهائي بالإضافة لتأهله لنهائيات ليبيا لبدء حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وتعد المنافسة هذا العام شرسة للغاية بعد تألق الأهلي طرابلس وعودة المروج إلى المنافسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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