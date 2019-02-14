حامل اللقب ينهي صمود أياكس

تمكن ريال مدريد من العودة من العاصمة الهولندية أمستردام بفوز صعب على مضيفه أياكس بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا على أرضية يوهان كرويف أرينا.

واقترب الريال من الوصول لمرمى أصحاب الأرض عبر الظهير المغربي نصير مزراوي في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى ليسدد كرة مرت بجانب مرمى كورتوا.

وتألق في الدقيقة الـ14 حارس أياكس الكاميروني أونانا في التصدي لكرة البرازيلي فينيسيوس جونيوز بعد مجهود فردي، وفي الدقيقة الـ26 كاد يتغير عداد نتيجة المباراة بعدما حرم القائم الأيمن للحارس كورتوا كرة الصربي دوشان تاديتش من تسجيل أول أهداف المباراة.

وواصل أياكس تألقه وحاول عبر المغربي حكيم زياش الذي وجد نفسه منفردا أمام مرمى الريال لكن كورتوا تألق ببراعة في التصدي لكرته.

واستطاع أياكس التسجيل في الدقيقة 38 عبر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو بعد رأسية ارتدت من الحارس البلجيكي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة للفار في أول قرار جدلي يتخذ بتقنية الفيديو في البطولة.

ومن مجهود فردي من البرازيلي فينيسيوس جونيوز في الدقيقة 60 بعد هجمة عكسية مراوغا دفاعات أياكس، نجح الفرنسي كريم بنزيما بافتتاح أهداف المباراة ليحرز رابع أفضل هداف في البطولة.

لينجح حكيم زياش في إدراك التعادل قبل النهاية بربع ساعة بعد عرضية البرازيلي ناريس ليضعها يمين كورتوا.

ليقتنص البديل ماركو أسينسيو هدف الانتصار لأبيض مدريد بعدما أرسل كارفاخال عرضية وضعت قدم الريال الأولى في ربع نهائي بطولته المفضلة بانتظار الحسم في البرنابيو في الخامس من مارس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية