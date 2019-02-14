منتخب ليبيا الأولمبي يستعد للنسور بمعسكر مغلق

العنوان-تونس

يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس، معسكره المغلق والممتد حتى 23 من فبراير الجاري، في إطار الاستعداد للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره النيجيري، ضمن الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباراة الذهاب بين فرسان المتوسط والنسور الخضر بتونس،فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ، بقيادة المدرب الوطني رضا عطية،قد أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب، والتى ضمت 25 لاعبا وهم: إسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، محمد التاغوري، أسامة البدوي، عياد الله عبد الرحمن، سفيان رجب، محمد التاورغي، طه الشريف، محمد الغنيمي، علاء القجدار، بالقاسم الحاج، محمد جدور، خميس أبو القاسم، معاذ عيسى، أيمن أحريبش، ومؤيد الرياني.

ومن المنتظر أن يسافر منتخبنا الأولمبي خلال الأيام المقبلة إلى تونس لمواصلة برنامج تحضيراته وخوض سلسلة من المباريات الودية التجريبية هناك.

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