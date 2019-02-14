“طائرة السويحلي” بطلا لبطولة ليبيا تحت 14 سنة

تُوّج فريق السويحلي لتحت 14 عاما ببطولة ليبيا للكرة الطائرة للفئات السنية وذلك بعدما تجاوز الهلال بشوطين نظيفين في المباراة التي استضافتها قاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

وأنهى السويحلي الشوط الأول متقدما بـ25 نقطة مقابل تسع، ليعود ويتمكن براعم السويحلي من إنهاء الشوط الثاني بفارق تسع نقاط بـ25 مقابل 16.

وحلّ في المركز الثاني في البطولة فريق الهدى، فيما جاء الهلال في المرتبة الثالثة والهدف في المركز الرابع.

وتحصل لاعب الهلال محمد فريد على جائزة أفضل مرسل، فيما جاء محمد حامد كأفضل معد، وأفضل حائط صد للاعب فرقان بلعيد لاعب السويحلي، بينما جاءت جائزة أفضل لاعب مستقبل من نصيب عبد الله حامد من فريق الهدى.

ليسدل الستار على البطولة التي شاركت فيها أربعة فرق، حيث كان من المفترض مشاركة ستة فرق وذلك بعد انسحاب الأهلي طرابلس والنصر .

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