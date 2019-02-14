منتخبنا الأولمبي يبدأ الاستعداد لمواجهة نيجيريا في التصفيات

يبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكر إعداد بتونس يستعد من خلاله لمواجهة نظيره النيجيري في التصفيات الإفريقية للمنتخبات المؤهلة للنهائيات التي ستستضيفها مصر شهر نوفمبر القادم.

وسيتواصل المعسكر تسعة أيام بقائمة ضمت خمسة وعشرين لاعبا سيشرف على تدريبهم المدرب الوطني “رضا عطية” ومساعده “محمد الككلي” والمدرب العام “عبد الناصر بالحاج”.

إذ من المنتظر أن يستقبل منتخبنا نظيره النيجيري في تونس ذهابا بينما تقام مباراة العودة بنيجيريا منتصف مارس المقبل لمحاولة التأهل للمنافسات التي ستشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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