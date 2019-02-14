الأخضر يوقف مهاجمه عن اللعب إلى حين إشعار آخر

أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت إدارة نادي الأخضر قرار أوقفت من خلاله محمد الدرسي الملقب ” نملة ” قلب هجوم فريق كرة القدم في النادي.

وأكدت الإدارة من خلال بيان لها تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه إيقاف اللاعب عن اللعب والتدريبات مع الفريق إلى حين إشعار آخر .

وأوضحت إدارة النادي إلى أن الإيقاف جاء على خلفية السلوك المشين للاعب خلال مباراة الأخضر وشباب الجبل، والذي اعترض بشدة بعد أن قام مدرب الفريق فؤاد الصحابي باستبداله خلال المباراة .

ويعتبر الدرسي من المهاجمين المميزين في فريق الأخضر وكان على بعد خطوات من الانتقال إلى أحد أندية بنغازي هذا الموسم .

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