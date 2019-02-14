تعادل إيجابي بين راسكو والنخيل في دوري الدرجة الثانية 

أقيمت على أرضية ملعب المدينة الرياضية بمدينة سرت مباراة رسمية بين نادي راسكو ونادي النخيل زلة، حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها ضمن مبارايات الدرجة الثالثة للموسم الرياضي الحالي في مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى من الأسبوع الثاني.

مع بداية الشوط الأول سجل لاعب نادي النخيل زله محمد نصرالله الهدف الأول في شباك نادي راسكو في الدقيقة الثالثة عشرة ليأتي بعدها هدف التعادل من اللاعب محمد المبروك في الدقيقة الخامسة والعشرين لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني سجل رامي محمد لاعب راسكو الهدف الثاني في شباك النخيل، وفي الدقيقة السبعين عادت الأمور كما كانت عندما أحرز نادي النخيل هدف التعادل لتصبح النتيجة اثنين مقابل اثنين وبعد خمس دقائق رجح مروان خليفة الكفة لراسكو بالهدف الثالث لكن النخيل أبى أن يختم المواجهة بالخسارة وثلث حصيلة فريقه وعلى هذه النتيجة انتهت المباراة بثلاثة أهداف لمثلها.

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