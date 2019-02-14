بيل مهدد بالإيقاف لهذه الأسباب 

تلقى الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد إدانة من رابطة الليغا الإسبانية بعد التصرف الذي اعتبرته الأخيرة غير أخلاقي الذي استفز جماهير أتليتيكو مدريد حيث الإدانة أمام لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني.

وفي مواجهة ديربي إسبانيا بين أتليتيكو مدريد وريال مدريد التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو وانتهت لصالح الضيف بثلاثية مقابل هدف يتيم أتى بيل بحركة غير أخلافية تجاه جماهير الخصم بعد إحرازه ثالث أهداف الميرنغي.

وفي حال أقرت لجنة المسابقات الإدانة بشكل رسمي من الممكن أن تسلط عقوبة على لاعب الريال تصل حتى الإيقاف لثلاث مباريات.

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