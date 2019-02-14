ساري: جلست مع اللاعبين وسنجد الحلول  

شدد مدرب تشيلسي الإيطالي ماوريسيو ساري على ضرورة أخذ الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بسداسية نظيفة بعين الاعتبار كما طالهبهم بأخذ ردة فعل قوية إذا كان لاعبو البلوز يرغبون بالعودة للمنافسة.

جاء ذلك في اجتماع عقده ساري لمدة ساعة مع اللاعبين لدراسة أسباب تلك الخسارة اذ تعتبر هزيمة تشيلسي على ملعب الاتحاد الأسوأ في تاريخه بالدوري الممتاز ليتراجع الفريق اللندني إلى المركز السادس في الترتيب.

وقبل مواجهة مالمو السويدي مساء اليوم في الدوري الأوروبي قال ساري في مؤتمر صحفي “تحدثنا معا لمدة ساعة في اليوم التالي للمباراة أعتقد أن أفضل شيء هو العمل بقوة والرد سريعا في الملعب”

وأضاف “لم يكن ينقصنا الدافع في المباراة الأخيرة، كل ما هنالك أننا لم نستطع التعامل مع أول مشكلة واجهتنا في المباراة، بدأنا المواجهة جيدا لكن بعد هدفهم الأول لم نستطع الرد سريعا،”مشكلتنا بسيطة .. ذهنية في الأساس نحتاج إلى حلول”.

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