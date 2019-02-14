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عيون لوبتيغي على الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد إقالته من تدريب ريال مدريد عقب الخسارة الثقيلة في كلاسيكو الأرض أمام الغريم برشلونة بخماسية نظيفة قال يولن لوبتيغي المدرب السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد إنه يرغب في خوض تجربة في البريميرليغ وإن أجواء الملاعب الإنجليزية تبهره

جاء ذلك في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال فيه “أي مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحا على المستقبل، لكن إذا كان لي الاختيار فإنني أفضل التدريب في أفضل المسابقات”

وأضاف “الدوري الإنجليزي مسابقة رائعة، عندما تشاهد مباراة في إنجلترا تبهرك الأجواء حيث يسود الاحترام للاعبين والمدربين، هو أمر بالغ الأهمية وأرغب في الاستمتاع بهذه الأجواء”

يذكر أن لوبتيغي كان قد أقيل من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل أيام فقط من خوض منتخب إسبانيا منافسات مونديال روسيا في يونيو الماضي وذلك على خلفية تعاقده المبدئي مع ريال مدريد في وقت لا يزال يرتبط فيه بعقد مع المنتخب الإسباني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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