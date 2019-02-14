تصريح راموس قد يحرمه من ربع نهائي دوري الأبطال

قدم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد واحدة من أجمل مبارياته في دوري الأبطال عندما واجه إياكس أمستردام مساء أمس والتي انتهت لصالح الملكي بهدفين لهدف، إذ استطاع راموس ورفاقه صد المدر الهولندي الكبير الذي قدمه لاعبو أياكس.

وكان راموس قد تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ89 وهي الثالثة له هذا الموسم ما يعني أن القائد المدريدي سيغيب عن مواجهة أياكس في البرنابيو يوم الخامس من شهر مارس المقبل.

لكن ما أثار الجدل هو تصريح راموس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال فيه إنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي وقد يحصل بسببها على عقوبة إيقاف لمباراة إضافية.

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