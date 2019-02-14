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تكلفة إقالة مورينهو من المانيو 

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلف المدرب البرتغالي فريقه السابق مانشستر يونايتد غاليا ثمن إقالته، إذ أعلن الأخير عن دفع 19.6 مليون جنيه استرليني لمورينهو وطاقمه الفني بعد خروجه ديسمبر الماضي بعد التعثرات الكثيرة في عهد البرتغالي مورينهو.

وحسب سكاي سبورتس الإنجليزية فقد كانت نسبة المدرب المدرب السابق للشياطين 15 مليون جنيه استرليني وهو يعد مبلغا كبيرا، حيث لم يصل ثمن خروج المدرب السابق لويس فان غال لهذه القيمة، إذ دفعت إدارة المنيو له ولطاقمه  8.4 مليون جنيه إسترليني

وكان المدرب البرتغالي أقيل من مانشستر يونايتد بعد أن خسر الفريق مباراته أمام ليفربول ضمن البريمييرليغ وتعاقد النادي بعدها مع النرويجي سولشاير مؤقتا حتى نهاية الموسم والذي لم يعرف الهزيمة في عشر مباريات منذ قدومه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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