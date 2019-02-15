الأهلي طرابلس يكرم سلامة

كرم جمهور الأهلي طرابلس مدافعه وقائده السابق علي سلامة على هامش مباراة فريقهم أمام المدينة لحساب الجولة السابعة من الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاء التكريم عرفانا وتقديرا لما قدّمه صخرة دفاع المنتخب الوطني للأهلي طرابلس وتتويجه بلقب الدوري الممتاز مع الفريق لنسختين متتاليتن.

وشارك كابتن الأهلي طرابلس السابق ومدير الكرة في النادي حاليا أحمد سعد في التكريم وتسليم درع وشهادة تقدير لسلامة الذي سيكون موجودا مع المنتخب الوطني في معسكره الذي سينطلق في تونس ابتداء من يوم الغد.

وانتقل علي سلامة هذا الموسم للمدينة بعد سنوات قضاها رفقة الأهلي طرابلس واستطاع رفقة فريقه الجديد جمع 13 نقطة من سبع مباريات خاضها.

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