الاتحاد يتوج بلقب كرة الصالات على مستوى طرابلس

توج فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات بلقب بطولة طرابلس بعد حصده للعلامة الكاملة من النقاط في تجمع الدور السداسي، وتمكن في المباراة الأخيرة في القاعة الكبرى من تجاوز الأمواج الزرقاء بتسعة أهداف مقابل هدف يتيم.

وعلى صعيد الجوائز الفردية تحصل محمد رحومة لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في التجمع، فيما حصد أحمد اليمني جائزة الهداف وتوج فاتح مسعود بجائزة أفضل حارس في البطولة إجمالا.

وسينتقل الاتحاد في الفترة المقبلة للمنافسة على لقب بطولة ليبيا والحفاظ على لقبه الذي حصده منذ عام، حيث يمتلك الفريق نخبة من أبرز ممارسي اللعبة في ليبيا.

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