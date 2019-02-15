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الاتحاد يتوج بلقب كرة الصالات على مستوى طرابلس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات بلقب بطولة طرابلس بعد حصده للعلامة الكاملة من النقاط في تجمع الدور السداسي، وتمكن في المباراة الأخيرة في القاعة الكبرى من تجاوز الأمواج الزرقاء بتسعة أهداف مقابل هدف يتيم.

وعلى صعيد الجوائز الفردية تحصل محمد رحومة لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في التجمع، فيما حصد أحمد اليمني جائزة الهداف وتوج فاتح مسعود بجائزة أفضل حارس في البطولة إجمالا.

وسينتقل الاتحاد في الفترة المقبلة للمنافسة على لقب بطولة ليبيا والحفاظ على لقبه الذي حصده منذ عام، حيث يمتلك الفريق نخبة من أبرز ممارسي اللعبة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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