برشلونة “يُحدّد مصير” فالفيردي.. ما هو القرار؟

218TV|خاص

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني “حيرة الجماهير” الإسبانية، وأنصار النادي الكاتالوني في قرار صدر اليوم الجمعة، وكان مُنْتَظرا بـ”شغف كبير” طيلة الأيام القليلة الماضية بشأن مصير المدير الفني لـ”برسا” أرنستو فالفيردي بعد انتهاء عقده، إذ قررت إدارة النادي مدّ عقد المدرب عاماً إضافياً بموافقة الطرفين، فيما شمل الاتفاق “خياراً آخر” يتمثل في إمكانية التمديد لفالفيردي عاماً آخر وصولا إلى صيف العام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق “استقرارا مطلوبا” على رأس الإدارة الفنية لمتصدر الدوري الإسباني حتى الآن.

ولم تصدر أي تعليقات طيلة الأيام القليلة الماضية من المدرب الإسباني الذي يحقق نجاحات كبيرة مع النادي الكاتالوني منذ قدومه إلى استاد “كامب نو” مدربا للفريق في شهر مايو من عام 2017، إذ حقق فالفيردي حتى الآن في 65 مباراة من أصل 96 مباراة رسمية خاضها برشلونة، كما أن النادي الإسباني حقق بطولات كأس الملك، ودوري “ليغا”، قبل أن ينال أيضا لقب كأس السوبر، وهي إنجازات دفعت إدارة “برسا” لتمديد عقد فالفيردي، علما أنه لم يكن مطروحا أن يتخلى النادي عن مجهودات فالفيردي.

وفالفيردي هو لاعب كرة سابق في برشلونة، وخاض مشوار التدريب بعد اعتزاله اللعب، إذ درّب أندية عدة في إسبانيا أتليتكو بلباو، وإسبانيول، وله تجارب مع أندية يونانية، قبل أن يشغل مهمته الحالية في برشلونة في ظل إشادات كبيرة بجهوده وخططه.

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