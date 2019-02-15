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طائرة السويحلي تبدأ مشوارها العربي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدأ فريق السويحلي اليوم مشواره في تمثيل الطائرة الليبية في المنافسات العربية التي تقام في تونس باستضافة نادي الترجي عندما يواجه فريق غاز الجنوب العراقي في النسخة الـ37 من البطولة.

وتقام المباراة في قاعة رادس بداية من الساعة الرابعة مساء اليوم ويطمح فريق السويحلي لتسجيل بداية قوية بعد تمكنه من إنهاء التجمع السداسي الأول في ليبيا بالعلامة الكاملة متوفقا على جميع خصومه.

يذكر أن فريق السويحلي استطاع في الأعوام الماضية الوصول للمربع الذهبي في البطولتين العربية والأفريقية واقترب كثيرا من الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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