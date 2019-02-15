طائرة السويحلي تبدأ مشوارها العربي

يبدأ فريق السويحلي اليوم مشواره في تمثيل الطائرة الليبية في المنافسات العربية التي تقام في تونس باستضافة نادي الترجي عندما يواجه فريق غاز الجنوب العراقي في النسخة الـ37 من البطولة.

وتقام المباراة في قاعة رادس بداية من الساعة الرابعة مساء اليوم ويطمح فريق السويحلي لتسجيل بداية قوية بعد تمكنه من إنهاء التجمع السداسي الأول في ليبيا بالعلامة الكاملة متوفقا على جميع خصومه.

يذكر أن فريق السويحلي استطاع في الأعوام الماضية الوصول للمربع الذهبي في البطولتين العربية والأفريقية واقترب كثيرا من الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

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