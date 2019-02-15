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دارنس يودع البرعصي “بتكريم”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتذر مدرب فريق دارنس محمد علي البرعصي عن استكمال مشواره رفقة الفريق في الدوري الممتاز بعد مرور سبع جولات على بداية المسابقة، حيث أرجع ذلك لبعض الأسباب الشخصية.

واختار مجلس إدارة وجمهور نادي دارنس إقامة تكريم وحفل وداع للمدرب الوطني الذي لم يدخر جهدا خلال مسيرته مع الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية، وإسعاد الجمهور حسب تصريحات مسؤولي النادي.

وفي ختام الحفل قدم البرعصي الشكر لجمهور وإدارة دارنس على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ويتواجد دارنس في الترتيب العاشر ضمن فرق المجموعة الأولى برصيد ست نقاط جمعها منها في الجولات السبع الأولى للدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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