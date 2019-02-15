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سوسو يعرقل مفاوضات التجديد مع ميلان

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعمل إدارة ميلان هذه الأيام على تجديد عقد نجمها الإسباني سوسو ضمن سياستها للمحافظة على نجوم الفريق في المواسم المقبلة.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة ميلان تَعرض مبلغا يقدر بحوالي ثلاثة إلى أربعة ملايين يورو وهو ما يرفضه اللاعب ووكيله، مطالبين بزيادة المبلغ إلى خمسة ملايين يورو سنويا مع إلغاء الشرط الجزائي الذي يقدر بـ40 مليون يورو.

ويعد سوسو من أبرز اهتمامات أندية توتنهام وأرسنال وأتليتكو مدريد الطامحة للحصول على خدماته، بعد تألقه في آخر موسمين مع ميلان، إذ تشير لغة الأرقام إلى أن اللاعب سجل خمسة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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