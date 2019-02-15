الأهلي بنغازي يخطف النقاط الـ3 ويقفز للوصافة

أبى الأسبوع السابع من الدوري الممتاز أن يرحل دون أن يترك بصمته على جدول ترتيب الأندية، وها هو الأهلي بنغازي يتقدم رويدا رويدا نحو القمة بفوزه على التحدي في ديربي المدينة الشهير بهدفين لهدف في حساب المجموعة الأولى.

الأهلاوية دخلوا ملعب الخمس وبدؤوا المواجهة بقوة رغم الأمطار التي أثقلت العشب وصعبت حركة اللاعبين لكن هيمنتهم كانت واضحة للعيان وجاء التأكيد في الدقيقة السادسة عشرة بأقدام كوفري إيبونغ وهكذا انتهى الشوط الأول.

الفترة الثانية دخل التحدي عازما على “التحدي” وعدم الاكتفاء بالدفاع وقبول اللعب، وكان له ما أراد بهجمات مكثفة في مناطق الخصم وفرص ضائعة إلى أن فك طه الشريف الشيفرة وعرف طريق الشباك في الدقيقة الـ51 وعاد باللقاء لسابق عهده لكن التعادل كان إيجابيا.

المباراة شارفت على الانتهاء وكاد الفريقان أن يعودا لحجرات الملابس بنقطة لكليهما إلا أن كوفري كان له رأي آخر وبرأسية لا تصد ولا ترد خطف النقاط الثلاثة عند الدقيقة الـ78.

الوصافة و15 نقطة في الجراب هي مكافأة الأهلي التي ظفر بها من خلال استضافته للتحدي، بينما وقف رصيد الأخير عند سبع نقاط بانتظار ما ستكشف عنه باقي الجولات في الممتاز.

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