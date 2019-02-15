“الغرارات” يتوج بكأس ليبيا للشطرنج بمصراتة

توج فريق الغرارات ببطولة ليبيا للشطرنج التي اختتمت بمدينة مصراتة، فيما تحصل نادي الظهرة على المركز الثاني واتحاد الخمس على المرتبة الثالثة بإشراف الاتحاد الليبي للعبة.

وحصل فريق الغرارات على 13 نقطة متقدما على الظهرة الذي نال نفس الرصيد وبكسر التعادل، فيما جاء اتحاد الخمس الذي تحصل على عشر نقاط ضمن ترتيب الأوائل.

وتحصل فريق التحدي على المرتبة الرابعة برصيد ثماني نقاط، فيما تساوت ثلاث فرق بنفس الرصيد وهي القلعة والهلال والأخضر برصيد سبع نقاط.

وشارك في البطولة 80 لاعباً مثلوا 11 نادياً حيث استضافت البطولة بشركة الحديد والصلب بمدينة مصراتة، حيث أقيمت بالنظام السويسري من سبع جولات.

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