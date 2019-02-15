اتحاد التجديف يضع روزنامة الموسم

يفتتح الاتحاد الليبي للتجديف برنامج نشاطاته لعام 2019 بنتظيمه بطولة التجديف داخل الصالات “الأرجوميتر” في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري.

وتعتبر البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة حيث كشف اتحاد اللعبة روزنامة العام الحالي، حيث تقام البطولة في العاصمة طرابلس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة عدة أندية وهي الرمال زوارة والكشافة البحرية وذات الصواري، إضافة إلى الكشافة البحرية بطرابلس ونادي الرمال بطرابلس.

ويقيم اتحاد اللعبة قبيل انطلاق البطولة دورة متقدمة في مجال الحكام بإشراف من المحاضر التونسي “الصبحي بن بشير”، حيث ستقام بقاعة اجتماعات الأكاديمية الأولمبية من العشرين إلى الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

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